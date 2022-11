BNNVARA wil met oud-medewerkers De Wereld Draait Door in gesprek

Delen via E-mail

De directie van BNNVARA heeft alle oud-medewerkers van De Wereld Draait Door (DWDD) uitgenodigd voor een gesprek. Dat bevestigt een woordvoerder van de omroep donderdag. De omroep verstuurde de uitnodigingen naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant waarin misstanden bij het programma werden aangekaart.

Oud-medewerkers van DWDD kunnen gezamenlijk of individueel met de directie in gesprek. "Net waar men behoefte aan heeft", aldus de woordvoerder. In vijftien jaar tijd werkten ruim driehonderd mensen voor het programma.