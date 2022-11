Marjan Berk stopt na ruim veertig jaar met column in AD

Schrijfster Marjan Berk stopt na ruim veertig jaar met haar column in het AD. Dat meldt de negentigjarige donderdag in haar bijdrage aan de krant.

Berk schrijft al een halve eeuw romans, verhalen en series voor radio en televisie. Haar bekendste wapenfeit voor het grote publiek is de baanbrekende serie Vrouwenvleugel, die in 1994 de Gouden Televizier-Ring won. Ook was zij als actrice te zien, bijvoorbeeld in de serie De Fabriek en in de bioscoopfilms Grijpstra & De Gier en De Ratelrat.