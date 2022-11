Wie is de Mol? laat fans kandidaten van seizoen 2023 onthullen

Woensdagmiddag is op de website van het programma een oproep verschenen: 'Maken jullie de kandidaten bekend?'. Meer informatie dan dat de fans dit seizoen bepalen of de kandidaten bekend worden gemaakt, geeft de site niet.

AVROTROS wil desgevraagd niets zeggen over het bericht op de website. Een woordvoerder van de omroep zegt wel dat er binnenkort via de website, socials en op straat meer duidelijk zal worden.

Wie is de Mol? is een van de succesvolste Nederlandse programma's en begint volgend jaar aan het 23e reguliere seizoen. Het programma is sinds 1999 te zien in Nederland en wordt sinds 2019 gepresenteerd door Rik van de Westelaken.