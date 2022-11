NPO verwacht in december besluit over tweede sanctie Ongehoord Nederland

De NPO verwacht pas in de eerste helft van december een besluit te nemen over een mogelijke tweede sanctie voor omroep Ongehoord Nederland (ON!). Dat laat een woordvoerder van de NPO woensdag weten. De NPO wil eerst een uitgebreide reactie van ON! beoordelen.

De NPO zei vorige maand ON! een tweede financiële sanctie te willen opleggen. Volgens de NPO is de omroep onder meer niet voldoende bereid om samen te werken binnen het bestel. Bij een definitieve tweede sanctie kan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) de vergunning van ON! intrekken.

De eerste sanctie werd in juli opgelegd na een rapport van de ombudsman van de NPO. Hierin stelde de ombudsman klagers in het gelijk die vonden dat de omroep in zijn programma's aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt.

Na de eerste sanctie ontving de ombudsman weer vele honderden klachten na een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws halverwege september. Daarin waren beelden te zien waarop zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan, zonder dat het programma er context bij gaf.

Klagers stellen dat er sprake zou zijn van racisme. Ook diverse omroepbazen lieten zich hard over het filmpje uit. Presentator Arnold Karskens stelde dat hij in de uitzendingen "de andere kant van het nieuws wil belichten".

NPO heeft niet eerder omroep tweemaal bestraft

De NPO is niet eerder van plan geweest een omroep tweemaal te bestraffen. Het College van Omroepen, waarin alle ledenomroepen zich hebben verenigd, liet weten niet meer te willen samenwerken met ON! De omroep bedrijft volgens het college "geen journalistiek". Volgens ON! zijn de andere omroepen verplicht om samen te werken omdat dat in de Mediawet staat.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang gaat ervan uit dat Ongehoord Nieuws per 1 januari nog steeds op televisie te zien is, zei zij vrijdag. Ze voegde daar wel aan toe dat de omroep zich moet houden aan de journalistieke regels van de NPO.

