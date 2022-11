Wie is NPO-baas Frans Klein, de 'Napoleon van Hilversum'?

Frans Klein, directeur Video bij de NPO, maakte gisteren bekend zijn functie tijdelijk neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD). Wie is Frans Klein en waarom kwam hij eerder al in opspraak?

Klein is een van de machtigste mannen in Hilversum. Niet voor niets heeft hij de bijnaam 'Mao van het Mediapark' gekregen. Maar op zijn 23e, als zijn carrière in de omroepwereld begint, is hij nog gewoon een van de medewerkers op de financiële afdeling van toen nog de VARA.

Hij gaat alle kanten op bij de omroep. Zo werkt hij als medewerker op de afdeling Klassieke Muziek en later als hoofd Planning & Productie. Tien jaar na zijn start bij de VARA zit de geboren Hilversummer in het management van de omroep. In 2004 wordt Klein mediadirecteur en speelt hij een belangrijke rol in de fusie met BNN, waaruit in 2014 BNNVARA voortkomt.

Als mediadirecteur bij de VARA heeft hij bekende namen onder zijn hoede als Jeroen Pauw, Paul de Leeuw en Jack Spijkerman. Onder Klein begint in 2005 ook de doordeweekse talkshow De Wereld Draait Door (DWDD). Aanvankelijk met verschillende presentatoren, onder wie Matthijs van Nieuwkerk. Het programma in de vooravond wordt pas echt een succes als Van Nieuwkerk het solo gaat presenteren.

'Durf en moed om dingen te veranderen'

Klein heeft een scherpe visie op tv en kan vernieuwende formules bedenken. Bij zijn aanstelling als directeur televisie bij de NPO prijst toenmalig bestuursvoorzitter Shula Rijxman hem onder meer voor deze vernieuwing. "Hij heeft de durf en moed om dingen te veranderen", zegt ze.

Dat gebeurt in de jaren daarna dan ook regelmatig. Soms zijn het impopulaire maatregelen, zoals het schrappen van programma's als Lingo, Man bijt hond, Sesamstraat en later Opgelicht en Andere Tijden. De verschillende publieke omroepen worden minder leidend. Klein zorgt voor een strakkere programmering op de drie tv-kanalen van de NPO en maakt van NPO1 de marktleider.

Klein is dan uitgegroeid tot machtige tv-baas bij de publieke omroep én zenderdirecteur van NPO1 (later geeft hij die tweede functie op). Dat wekt ergernis bij omroepen en programmamakers, die niet weten waar ze aan toe zijn. Klein krijgt de bijnaam 'Mao van het Mediapark' en 'Napoleon van Hilversum'. De NPO en met name Klein zou alleenheerser zijn als het gaat om de uitzendschema's in Hilversum, schrijft Follow the Money.

De omroepbaas komt in 2019 in opspraak als NRC schrijft dat Klein een bestuursfunctie heeft bij een brievenbusfirma met een trust in een belastingparadijs. Klein zegt dat hij dit doet om zijn broer te helpen, met wie hij twee Thaise restaurants in Nederland bezit. De NPO stelt een integriteitsonderzoek in, omdat Klein deze dubbelfunctie nooit heeft gemeld.

Klein zou hebben gedreigd met nadelige gevolgen na integriteitsonderzoek

Er lekken ook declaraties van Klein uit. Hij blijkt zijn 25-jarig jubileum bij de VARA op kosten van de omroep in zijn eigen restaurant te hebben gevierd. Ex-BNNVARA-directeur Gert-Jan Hox geeft inzicht in de declaraties voor het integriteitsonderzoek, brengt Argos eerder dit jaar naar buiten.

Klein kan die actie van Hox zacht gezegd niet waarderen. In een telefoongesprek zou hij hebben gedreigd dat het gevolgen kan hebben voor BNNVARA. De NPO meldt in een reactie dat Klein zich deze uitspraak niet kan herinneren. Wel geeft hij toe dat hij over de schreef is gegaan met het emotionele telefoontje aan Hox.

Na het artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag over de misstanden achter de schermen bij DWDD staat de positie van Klein opnieuw onder druk. Klein wist hoe het er op de redactie aan toe kon gaan, maar greep nooit in. In een reactie op dat artikel zegt Klein: "Ik ben er niet trots op, maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard."



Klein doet nu een stap terug. Daarmee wil hij voorkomen dat er discussie ontstaat over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat nu in gang wordt gezet. Hij legt zijn functie tijdelijk neer, maar onduidelijk is hoelang het onderzoek gaat duren.

