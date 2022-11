NPO blijft ondanks kritiek mediawaakhond opdrachtgever van DWDD-onderzoek

"Eind deze week zal de raad van bestuur van de NPO de staatssecretaris informeren over het plan voor dit onderzoek. In het onderzoek zullen wij de onafhankelijkheid waarborgen."

Ook een andere partij kan volgens de mediawaakhond opdrachtgever zijn, "zolang het maar niet de NPO of BNNVARA is en de onafhankelijkheid maar gewaarborgd is".

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Aanleiding van het onderzoek is een artikel in de Volkskrant, waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat presentator Matthijs van Nieuwkerk redacteuren met regelmaat terroriseerde en kleineerde.