NTR heeft nog geen besluit genomen over toekomst Top 2000-programma's

"Hoe we dit jaar verdergaan met de programma's, is onderwerp van gesprek met de NPO", meldt een woordvoerder. Het is niet bekend op welke termijn er een besluit wordt genomen.

Afgelopen week werden er al twee afleveringen van de Top 2000-quiz opgenomen. Deze worden in elk geval niet uitgezonden, benadrukt de NTR. Wat er wel met deze opnames gebeurt, is niet duidelijk.



"Dit is natuurlijk een ongewone situatie", zegt de NTR. "Op het moment dat een bestelling niet kan worden geleverd, dan moeten de twee partijen - de opdrachtgever en opdrachtnemer - met elkaar in overleg hoe ze daarmee omgaan. Dus ook dit wordt besproken de komende tijd."