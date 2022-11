NOS-verslaggever Ron Fresen keert terug naar de politieke journalistiek

Ron Fresen, die bijna twintig jaar politiek verslaggever was bij de NOS, keert terug in de journalistiek. De 64-jarige Fresen is vanaf december een van de presentatoren van het wekelijkse politieke programma Spuigasten op Den Haag FM. Dat heeft de lokale omroep bekendgemaakt.

In het programma Spuigasten wordt wekelijks de lokale Haagse politiek doorgenomen. Fresen deelt zijn functie met oud-AD-verslaggever Maaike Kraaijeveld en jong talent Jeanneau van Beurden.

De drie presentatoren nemen het stokje over van journalist Ivar Lingen, die het bekroonde programma de afgelopen jaren ontwikkelde en vormgaf. Lingen gaat vanaf december aan de slag als redactiechef bij Omroep West.

Terug naar journalistieke roots

Fresen begon zijn carrière eerder ook in de lokale journalistiek bij Omroep West. "Ik vind het fantastisch om terug te gaan naar waar mijn journalistieke roots liggen en om na jaren Binnenhof weer wat terug te doen voor de stad Den Haag", laat hij weten.

De journalist maakte een jaar geleden bekend dat hij prostaatkanker heeft en daarom zijn leven anders wilde gaan invullen. In april maakte Fresen zijn laatste bijdrage voor de NOS.

