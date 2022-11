Mediawaakhond is bang dat DWDD-onderzoek van NPO niet onafhankelijk zal zijn

Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat de NPO heeft aangekondigd naar de werkcultuur bij het programma DWDD. De mediawaakhond heeft bij de NPO en het ministerie aangegeven zelf het onderzoek op zich te willen nemen, meldt een woordvoerder woensdag aan ANP.

"De NPO en in ieder geval een van haar leidinggevenden zijn - kort gezegd - te veel onderwerp van onderzoek om zelf opdrachtgever te kunnen zijn", aldus de mediawaakhond. NPO-directeur Frans Klein, die eerder als directeur van de VARA verantwoordelijk was voor DWDD, legde dinsdag voorlopig zijn functie neer zodat de NPO onafhankelijk onderzoek kan doen.

"Het opdrachtgeverschap kan ook bij een andere partij liggen, zolang het maar niet de NPO of BNNVARA is en de onafhankelijkheid gewaarborgd is", zegt een woordvoerder van de mediawaakhond. Het Commissariaat zegt dat eerder deze week ook Mariëtte Hamer, de regeringscoördinator grensoverschrijdend gedrag, en BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler hierop hebben gewezen.

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. Klein was toen als mediadirecteur van BNNVARA nauw betrokken bij de opnames van DWDD en kreeg later een functie als directeur Video bij de NPO.