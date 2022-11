NTR wil 'graag' dat Diederik Ebbinge terugkeert met Promenade

De NTR is in gesprek met Diederik Ebbinge over een eventuele terugkeer van de satirische talkshow Promenade. Een woordvoerder van de omroep zegt tegen het ANP "graag" in gesprek te gaan met Ebbinge.

Aanleiding voor het gesprek zijn de uitspraken die Ebbinge over het programma deed in het RTL 4-programma Isola di Beau. Daarin zei Ebbinge "echt spijt" te hebben dat hij eind vorig jaar na drie seizoenen stopte met Promenade.

Hij was er destijds "gewoon klaar mee". Inmiddels mist Ebbinge de show en wil hij dat het terugkeert op televisie. "Dat ga ik nog wel een keer doen", zei Ebbinge in Isola di Beau.

Promenade werd een culthit van de NPO. Hoewel de recensies lovend waren, bleven de kijkcijfers gemiddeld tussen de 200.000 en 300.000 hangen. In de show parodieerden Ebbinge, Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen de Nederlandse mediawereld.

De roep om Promenade zwol afgelopen weekend op sociale media aan, na de onthullingen rond Matthijs van Nieuwkerk en zijn wangedrag achter de schermen bij DWDD.

