Geen vervolging in één zaak The Voice, andere onderzoeken nog niet afgerond

Een van de zaken die werden onderzocht na de misstanden achter de schermen van het RTL-programma The voice of Holland is afgerond. De persoon om wie het gaat wordt niet vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie ( OM ) dinsdag. De andere drie zaken lopen nog.

Het zou in de afgeronde zaak gaan om Martijn N., een regisseur van het programma. De andere aangiftes zijn gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen en juryleden Ali B. en Marco Borsato. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag en/of machtsmisbruik. Het OM verstrekt zelf geen informatie over de identiteit van de verdachten.



In de afgeronde zaak is geen bewijs gevonden dat de aangiften ondersteunt. Twee personen hadden afzonderlijk van elkaar aangifte gedaan. Om tot een veroordeling te komen is er nog een bewijsmiddel nodig, zoals een belastende getuigenverklaring of aangetroffen sporen.



De vraag of de voorvallen wel of niet hebben plaatsgevonden blijft hiermee onbeantwoord, laat het OM weten.

Justitie twijfelt niet aan verklaringen slachtoffers

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere slachtoffers rondom The Voice bijstaat, laat aan NU.nl weten dat de officieren van justitie in deze zaak dinsdag een persoonlijk gesprek hebben gehad met twee slachtoffers. Beide slachtoffers waren kandidaat in het programma.

In dit gesprek kregen ze te horen dat hun aangiftes worden geseponeerd. Volgens Diekstra hebben de officieren "daarbij nadrukkelijk gemeld dat er niet getwijfeld wordt aan hun verklaringen, maar dat er geen ondersteunend bewijs is aangetroffen".

Voor zijn cliënten is het "uiteraard een zeer onbevredigende conclusie van het strafrechtelijk onderzoek", aldus de advocaat.

De andere drie onderzoeken zijn op zijn vroegst pas begin volgend jaar afgerond, meldt het OM.

BOOS bracht onthullingen The Voice in januari naar buiten

In januari vertelden meerdere vrouwen in het programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The voice of Holland.

Negentien vrouwen deden tegen presentator Tim Hofman hun verhaal over bandleider Rietbergen. Vijftien vrouwen spraken over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

In augustus volgde er nog een tweede aflevering over The Voice. Daarin werd onder meer gemeld dat diverse leidinggevenden binnen Talpa, de producent van de serie, mogelijk al langer afwisten van seksueel wangedrag. Talpa-baas John de Mol sprak van een "valse beschuldiging".

Sinds de onthullingen is er geen nieuw seizoen meer gemaakt van de talentenjacht. Zowel Rietbergen, Ali B. als Borsato heeft zijn werkzaamheden voorlopig neergelegd.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

