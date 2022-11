NPO-baas Frans Klein legt werk neer zolang misstanden DWDD worden onderzocht

NPO-directeur Frans Klein legt zijn functie tijdelijk neer in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de misstanden bij De Wereld Draait Door. Dit laat de NPO dinsdag weten in een verklaring. Klein legt zijn functie neer om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

De NPO kondigde eerder deze week aan een extern en onafhankelijk onderzoek te starten naar de werkvloer van De Wereld Draait Door (DWDD). Dat is een reactie op de misstanden achter de schermen die de Volkskrant afgelopen zaterdag aan het licht bracht. Staatssecretaris Uslu van Mediazaken deed het verzoek tot dit onderzoek.

"Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD", schrijft de NPO. "Onderdeel van het onderzoek is ook wat er is gedaan met signalen aan leidinggevenden." Dat deel van het onderzoek geldt volgens de NPO voor alle betrokkenen en leidinggevenden bij destijds DWDD en BNNVARA, dus ook voor huidig NPO-directeur Frans Klein.

Eind deze week zal de NPO staatssecretaris Uslu laten weten hoe het onderzoek precies zal worden uitgevoerd. De NPO probeert voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek af te ronden. Ook moet er dan een actieplan zijn opgesteld met concrete stappen.

Oud-presentator Matthijs van Nieuwkerk besloot maandag al om zijn samenwerking met BNNVARA te stoppen. "Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt", zegt Van Nieuwkerk.

