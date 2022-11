NTR schrapt dit jaar de Top 2000-quiz met Matthijs van Nieuwkerk

Delen via E-mail

De NTR heeft besloten om dit jaar geen Top 2000-quizzen uit te zenden, nadat bekend werd dat presentator Matthijs van Nieuwkerk zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van onder meer De Wereld Draait Door. Het besluit is samen met de presentator genomen.

Het gaat zowel om de Top 2000 Quiz die in aanloop naar de Top 2000 wordt uitgezonden, als de Top 2000 a gogo. Dit programma wordt eind december dagelijks uitgezonden als de hitlijst op de radio te horen is.

"Naar aanleiding van de inhoud en het effect van het Volkskrant-artikel komen zowel de NTR als Matthijs tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de in december geplande opnamen van de Top 2000 a gogo te laten doorgaan", laat de NTR in een reactie aan NU.nl weten.