Ondernemingsraad: 'BNNVARA faalde in begeleiding van Van Nieuwkerk'

De ondernemingsraad van BNNVARA kende de "geruchten" over de onveilige werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door, maar greep volgens voorzitter Johan Reijnen niet in omdat het bij geruchten bleef. Volgens hem heeft de omroep "absoluut" gefaald in de begeleiding van presentator Matthijs Van Nieuwkerk.

"Hij had beter gecoacht moeten worden", zei Reijnen maandagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

"Als je vijf dagen per week een uur lang live een programma presenteert dat op een gegeven moment zo toonaangevend wordt en je van jezelf vindt dat het iedere keer een tien moet zijn, dat is voor geen mens vol te houden. Daarin moet je goed begeleid worden. Dat lijkt me evident. En ik moet concluderen dat dat dat niet gelukt is."

Reijnen reageerde in de uitzending ook op het feit dat de ondernemingsraad de geruchten over de onveilige werkcultuur bij De Wereld Draait Door (DWDD) al kende.

"Op het moment dat het bij geruchten blijft en er geen keiharde klacht binnenkomt, dan is het ook moeilijk. Je hebt wel een concreet voorbeeld nodig waar je ook verder mee kan. Dus op het moment dat mensen zich melden en zeggen dat ze niet willen dat er verder ruchtbaarheid aan gegeven wordt, dan wordt het ook moeilijk om daar een vervolg aan te geven."

Van Nieuwkerk weg bij BNNVARA na reactie op grensoverschrijdend gedrag

Van Nieuwkerk maakte maandag bekend dat hij breekt met BNNVARA. Hij kwam vrijdag in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Daarin spreken oud-medewerkers van DWDD over grensoverschrijdend gedrag van onder anderen Van Nieuwkerk.

"Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", zei de 62-jarige televisiemaker.

"Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt."

