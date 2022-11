Janine Abbring keert in januari terug met Wintergasten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het nieuwe seizoen van het VPRO-programma Wintergasten is begin volgend jaar te zien. Janine Abbring interviewt in de nieuwe reeks onder anderen de beroemde Britse biologe en antropologe Jane Goodall.

De aflevering met de 88-jarige Goodall is op 2 januari de eerste van het nieuwe seizoen. Een gesprek met de Frans-Marokkaanse schrijver Leïla Slimani wordt de dag erna uitgezonden. De driedelige reeks, die te zien is op NPO2, wordt op 4 januari afgesloten met een interview met de Britse hersenchirurg Henry Marsh.

Abbring maakte in augustus bekend dat ze na zes seizoenen stopt met Zomergasten. Een woordvoerder van de VPRO laat aan NU.nl weten dat de presentatrice voorlopig doorgaat met Wintergasten.

Het verschil tussen de twee programma's is dat in de zomereditie vooral bekende Nederlanders centraal staan. In Wintergasten delen internationale gasten aan de hand van zelfgekozen film- en televisiefragmenten hun persoonlijke blik op de wereld.