NPO Radio 2 gaat Qmusic voorbij en is nu best beluisterde zender

NPO Radio 2 is momenteel de best beluisterde radiozender van Nederland. De zender werd in de maanden september en oktober vaker aangezet dan Qmusic, dat de afgelopen maanden bovenaan stond. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Op NPO Radio 2 stemde in september en oktober 12,2 procent van de luisteraars af, in augustus en september was dat nog 11,7 procent. Qmusic volgt met een marktaandeel van 12,0 procent. Dat is net iets minder in augustus en september (12,1 procent). Op plek drie staat nog steeds Radio 10, met 10,1 procent.

De luistercijfers worden elke maand vastgesteld en hebben betrekking op de twee voorafgaande maanden. Het gemiddelde is gebaseerd op een representatieve steekproef onder 8.552 Nederlanders van tien jaar of ouder. Het NLO wordt uitgevoerd door marktonderzoeksinstituut GfK, in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek.

