Bijna 4,3 miljoen kijkers voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje

Bijna 4,3 miljoen mensen keken maandagavond naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal in Qatar. Het was daarmee een van de slechtst bekeken eerste wedstrijd van Oranje tijdens een WK of EK.

Vergeleken met eerdere wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens een WK of EK is het een van de slechtst bekeken eerste wedstrijden. Alleen het duel van Nederland tegen Denemarken trok in juni 2010 minder kijkers: ruim 4,1 miljoen. De vorige WK-opening van Oranje, tegen Spanje in 2014, werd gezien door zo'n 5,4 miljoen mensen. De opening op het EK van 2020, tegen Oekraïne, trok ook ruim 5,4 miljoen kijkers.

De best bekeken start van Oranje tijdens een EK of WK was het EK in 2004. Toen zaten ruim 7,5 miljoen mensen voor de televisie.

Maandagavond scoorden de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd tegen Senegal goed. Ruim 3,2 miljoen mensen zagen hoe werd nagepraat over de zege (2-0) van Nederland. De voorbeschouwing werd bekeken door ruim 2 miljoen kijkers.

De talkshow Beau keerde maandag terug op tv en trok 846.000 kijkers met de eerste aflevering. De aftrap van de nieuwe reeks van de show van Beau van Erven Dorens scoorde minder goed dan toen voorganger Eva Jinek in augustus weer begon. Die seizoensopening, waarin Nick & Simon voor het eerst spraken over hun breuk als zangduo, trok ruim een miljoen kijkers. Het vorige seizoen van Beau begon met iets meer kijkers: 863.000.

Dagtopvijf van maandag 21 november 1. WK voetbal: Nederland - Senegal (NPO1) - 4.284.000 kijkers

2. WK voetbal nabeschouwing (NPO1) - 3.251.000 kijkers

3. WK voetbal voorbeschouwing (NPO1) - 2.095.000 kijkers

4. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO2) - 1.764.000 kijkers

5. WK voetbal: V.S. - Wales (NPO1) - 1.446.000 kijkers

Aanbevolen artikelen