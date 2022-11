NRC berichtte 'onzorgvuldig' over omstreden boek over verraad Anne Frank

NRC is door de Raad voor de Journalistiek op de vingers getikt vanwege de eerste berichtgeving over het omstreden boek Het verraad van Anne Frank. Volgens de raad heeft de krant onzorgvuldig gehandeld door de conclusie van het boek te stellig over te nemen.

Bij de raad was een klacht ingediend door twee nabestaanden van de Joodse notaris Arnold van den Bergh. Die wordt in het boek aangewezen als de waarschijnlijke verrader van de familie Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken in Amsterdam.

Volgens deskundigen is het bewijs daarvoor flinterdun. De Nederlandse uitgever besloot daarom het boek uit de handel te halen.

Voordat het boek in januari gepubliceerd werd, mochten NRC en een aantal andere media het al inzien, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mochten ze geen onafhankelijke experts raadplegen voordat het embargo afliep. De betreffende media werden vervolgens bekritiseerd omdat ze de bevindingen uit het boek te stellig zouden hebben overgenomen.

Daar sluit de Raad voor de Journalistiek zich bij aan. "Gelet op de onmiskenbaar grote gevoeligheid van de kwestie had NRC terughoudender daarover behoren te berichten, bijvoorbeeld door een kritischere benadering van het onderzoek", oordeelde de raad vrijdag.

"Door dit na te laten en over de zaak te berichten zoals is gedaan, heeft NRC journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Dat in vervolgpublicaties kritisch is gereflecteerd op de eigen presentatie van het nieuws en meer genuanceerd over de kwestie is bericht, doet daaraan niet af."

NRC erkent fouten

Hoofdredacteur René Moerland zegt in de krant gevoelig te zijn voor de conclusie van de raad dat NRC te weinig afstand heeft gehouden. "Die distantie was voor ons belangrijk en moet in elk opzicht duidelijk zijn. Dat is hier onvoldoende gelukt, zowel in sommige bewoordingen als in presentatie."

De online versie van het gewraakte NRC-artikel is nu voorzien van een samenvatting van het oordeel van de raad. Ook zal NRC het oordeel samengevat weergeven in de papieren krant van woensdag, zoals de raad heeft aanbevolen.

De nabestaanden van Van den Bergh hopen volgens NRC dat ook de andere media die als eerste over Het verraad van Anne Frank schreven zich het oordeel zullen aantrekken. Ook NU.nl schreef begin dit jaar over het onderzoek.

