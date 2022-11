Extern en onafhankelijk onderzoek naar werkomstandigheden DWDD

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de werkvloer van De Wereld Draait Door, laat de NPO maandag weten. Dat is een reactie op de misstanden achter de schermen die de Volkskrant afgelopen zaterdag aan het licht bracht.

Het onderzoek naar de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door wordt "extern belegd bij een onafhankelijke partij". Eind deze week informeert de NPO staatssecretaris Gunay Uslu over de aanpak. Presentatoren, eindredacteuren en redactieleden die onder hoge druk presteren, zouden beter begeleid moeten worden, zo laat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang weten. Het onderzoek moet aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 zijn afgerond.

"Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan", schrijft de NPO. "Uiteraard is hierbij van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen.

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, riep zondag in het tv-programma Buitenhof op tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is misgegaan bij DWDD. Ze noemde daarbij verschillende opties.

Winnie Sorgdrager, die de commissie grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector leidt, zou bijvoorbeeld het onderzoek kunnen leiden. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid zou een mogelijkheid zijn.

Spijt en schaamte bij Van Nieuwkerk

Oud-presentator Matthijs van Nieuwkerk besloot maandag al om zijn samenwerking met BNNVARA te stoppen. "Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt", zegt Van Nieuwkerk.

"Het besluit van Matthijs van Nieuwkerk om de samenwerking te beëindigen, respecteren we", laat BNNVARA in een reactie aan NU.nl weten. "Een spijtbetuiging van Matthijs vonden en vinden we essentieel, daar hoort de erkenning bij dat er over grenzen van (oud)-collega's is gegaan."

De presentator raakte vrijdag in opspraak, toen de Volkskrant een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door. Het ging volgens tientallen medewerkers om "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen".

Van Nieuwkerk toonde weinig zelfreflectie

Van Nieuwkerk reageerde daarop met twee verklaringen. Volgens de omroep ontbrak het in de eerste verklaring van de presentator aan spijt en haalde de presentator uit naar twee oud-collega's. Ook ging hij niet in op de tientallen mensen die ziek werden van het grensoverschrijdende gedrag en toonde hij weinig zelfreflectie.

Die reactie van BNNVARA leidde tot de tweede verklaring van de presentator, waarin hij meer spijt betuigde. Maandagochtend schreef de Volkskrant dat omroep BNNVARA twijfelt aan de oprechtheid van de excuses van de presentator.

De omroep belooft zelf ook verandering. "In de opdracht die we onszelf hebben opgelegd - namelijk het zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze collega's - nemen we de ontwikkelingen van de afgelopen periode nadrukkelijk mee. We moeten en gaan het beter doen."

NTR gaat nog in gesprek met Van Nieuwkerk

NTR besloot zaterdag de opnames van de Top 2000 Quiz te staken naar aanleiding van het artikel in de krant. De omroep laat na vragen van NU.nl weten nog "in overleg te moeten met zowel Matthijs van Nieuwkerk als de NPO om duidelijkheid te krijgen over het vervolg".

Van Nieuwkerk gebruikt de komende periode "om tot bezinning te komen". "Daarna hoop ik weer van me te laten horen."

Aanbevolen artikelen