Netflix is niet de grootste: reguliere tv wint het (nog) van streamingdiensten

Netflix, HBO Max, Viaplay: de streamingdiensten komen als paddenstoelen uit de grond. Toch wint de 'ouderwetse' televisie het nog steeds van deze nieuwe concurrenten, laat Stichting KijkOnderzoek (SKO) desgevraagd aan NU.nl weten. De streamingservices houden hun cijfers vooralsnog angstvallig geheim, maar het nieuwe meetsysteem van SKO gaat daar verandering in brengen.

"Het is helemaal niet meer van deze tijd. Waarom openbaren ze de cijfers van Ziggo niet? Er moet iets zijn. De maffia zit erachter. Ja, dat denk ik echt", zei Gordon in 2020 nog toen zijn nieuwe programma met Patty Brard het niet zo goed deed als hij zelf had verwacht.

Voor programmamakers geldt vaak: als de kijkcijfers slecht zijn, deugt het systeem niet. De metingen zijn achterhaald of iedereen kijkt ineens via streamingdiensten. Ook wordt vaak geroepen dat een programma (achteraf) veel beter wordt bekeken via Videoland, KIJK of NPO Start.

Of een programma het écht beter heeft gedaan via een streamingdienst, is lastig te achterhalen. Tot op heden maken Netflix, HBO Max en Videoland zelden bekend hoeveel mensen er via hen naar een serie hebben gekeken.

Netflix gaat eindelijk cijfers delen

Daar komt na jaren wachten nu eindelijk verandering in. Al gaat het niet zo snel als in het Verenigd Koninkrijk: het meetsysteem daar heeft een voorsprong op de rest van de wereld. De Broadcasters Audience Research Board (BARB) maakte onlangs bekend dat Netflix zich bij zijn kijkonderzoek heeft aangesloten. De streamingdienst ging in het verleden altijd selectief om met zulke informatie, maar vindt het nu tijd voor onafhankelijke metingen. Ook in Nederland zijn daar nieuwe systemen voor.

SKO-directeur Sjoerd Pennekamp snapt die behoefte aan ontwikkeling. "We zijn bezig om het televisielandschap opnieuw te definiëren", vertelt hij. "Netflix biedt nu een abonnement met reclame aan en Disney gaat dat binnenkort ook doen. Op zo'n moment willen adverteerders graag weten hoe een streamingdienst zich verhoudt tot commerciële zenders of de STER."

Om die cijfers te kunnen meten, hebben oude technieken een update nodig. SKO vernieuwt daarom het onderzoek. In het nieuwe panel krijgen de leden niet alleen een speciaal kastje dat meet waar zij naar kijken. "Zij hebben daar nu een routermeter bij", laat Pennekamp weten. "Daarmee kunnen we zien of ze naar Netflix, Videoland of Prime kijken. Op die manier kun je dus zien hoe zenders en streamingdiensten zich tot elkaar verhouden."

En wat blijkt? Streamingdiensten zijn lang niet zo dominant als gedacht. "Aan onze voorlopige cijfers kunnen we alvast zien dat Netflix niet de grootste zender van Nederland is", vertelt Pennekamp. "Grote zenders van de NPO, RTL en Talpa staan er nog boven. We verwachten dat we zulke cijfers in de loop van 2023 ook openbaar kunnen maken, zodat je alles goed met elkaar kunt vergelijken."

De kijkcijfers van de Linda de Mol-serie Five Live zijn niet hoog, maar volgens SBS wordt de serie achteraf nog volop bekeken. Foto: Roy Beusker

Geen excuus meer voor slechte cijfers

Paul Hek, manager publieksonderzoek bij de NPO, noemt het in een reactie aan NU.nl goed dat binnenkort een vollediger inzicht gegeven kan worden in modern mediagedrag. "Dat is goed voor het begrip van het kijkgedrag van ons publiek bij de publieke omroep, maar ook voor de gehele markt in Nederland. Er wordt ook vanuit de Europese markt met veel interesse gekeken naar de ontwikkelingen van het kijkonderzoek in Nederland. Als het NMO (Nationaal Media Onderzoek, waar SKO onder valt, red.) echt van start gaat, staat Nederland vooraan in mediaonderzoek."

Bij teleurstellende cijfers wordt online kijken dus nog wel eens als excuus gebruikt. Een programmamaker kan makkelijk zeggen dat zijn fans niet naar reguliere uitzendingen kijken, zonder dat die cijfers openbaar te vinden zijn. Met het nieuwe kijkonderzoek komt daar een beetje verandering in. "Omroepen willen zelf ook graag weten waar hun kijkers zitten", zegt Pennekamp. "Sommige programma's trekken online ook echt veel meer publiek."

Echt helemaal verdwijnt het mysterie rond uitzendingen bij streamingdiensten niet. Het nieuwe meetsysteem geeft weliswaar inzicht in waar de kijkers heengaan, maar nog niet welke programma's ze daar bekijken. Op de vraag van NU.nl wat de overwegingen zijn van Netflix om deze informatie niet te delen, wil de streamingdienst niet reageren. Ook van HBO Max en Amazon Prime blijft een antwoord uit. Voorlopig blijft het dus (deels) gokken of een programma écht wel werkt bij die aanbieders.

