Van Nieuwkerk per direct weg bij BNNVARA na verhaal over angstcultuur DWDD

Matthijs van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct bij BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker verbreekt de banden met de omroep, laat hij weten aan het ANP. "Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk."

"Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt", aldus Van Nieuwkerk.

"Het besluit van Matthijs van Nieuwkerk om de samenwerking te beëindigen, respecteren we", laat BNNVARA in een reactie aan NU.nl weten. "Een spijtbetuiging van Matthijs vonden en vinden we essentieel, daar hoort de erkenning bij dat er over grenzen van (oud)-collega's is gegaan."

De presentator raakte vrijdag in opspraak, nadat de Volkskrant een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door. Het ging volgens tientallen medewerkers om "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen".

Van Nieuwkerk toonde weinig zelfreflectie

Van Nieuwkerk reageerde daarop met twee verklaringen. Volgens de omroep ontbrak het in de eerste verklaring van de presentator aan spijt en haalde de presentator uit naar twee oud-collega's. Ook ging hij niet in op de tientallen mensen die ziek werden van het grensoverschrijdende gedrag en toonde hij weinig zelfreflectie.

Die reactie van BNNVARA leidde tot de tweede verklaring van de presentator, waarin hij meer spijt betuigde. Maandagochtend schreef de Volkskrant dat omroep BNNVARA twijfelt aan de oprechtheid van de excuses van de presentator.

De omroep belooft zelf ook verandering. "In de opdracht die we onszelf hebben opgelegd - namelijk het zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze collega's - nemen we de ontwikkelingen van de afgelopen periode nadrukkelijk mee. We moeten en gaan het beter doen."

NTR gaat nog in gesprek met Van Nieuwkerk

NTR besloot zaterdag de opnames van de Top 2000 Quiz te staken naar aanleiding van het artikel in de krant. De omroep laat na vragen van NU.nl weten nog "in overleg te moeten met zowel Matthijs van Nieuwkerk als de NPO om duidelijkheid te krijgen over het vervolg".

Op aandringen van het kabinet gaat de NPO "snel en grondig" onderzoek doen naar het grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de succesvolle talkshow De Wereld Draait Door. Onduidelijk is nog wat de opzet en reikwijdte van het onderzoek zijn.

Van Nieuwkerk gebruikt de komende periode "om tot bezinning te komen". "Daarna hoop ik weer van me te laten horen." NU.nl heeft BNNVARA om een reactie gevraagd, maar de omroep heeft nog niets laten horen.

