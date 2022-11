Bellen met onze WK-verslaggevers in Qatar: 'Het is de grote Van Gaal-show'

Camerajournalist Bas Scharwachter en verslaggever Rypke Bakker zijn voor NU.nl in Qatar om verslag te doen van het WK voetbal. We bellen ze tijdens het toernooi meerdere keren om te vragen hoe het daar gaat. Rypke ziet van dichtbij hoe Qatar zich uitslooft voor de wereld, maar dat bondscoach Louis van Gaal de show steelt.

Je hebt al de nodige grote sportevenementen meegemaakt. Hoe verhoudt het WK in Qatar zich daartoe?

Rypke: "Ik ben bij drie Olympische Spelen geweest, maar qua faciliteiten voor de media is dit het beste evenement dat ik ooit heb meegemaakt. Het is over de top. In het mediacentrum kan je niet alleen eten en drinken, maar kan je je zelfs laten scheren als je dat wil."

"De zaal waar de journalisten zitten, is zo groot dat deze maar voor een kwart gevuld wordt. En dat komt echt niet doordat er weinig journalisten zijn. De zaal is gewoon gigantisch. Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro was de koffie binnen een kwartier op en moest je soms op de grond zitten tijdens de wedstrijden. Daar is hier geen sprake van."

"Het is af en toe een beetje ongemakkelijk hoe Qatar zijn rijkdom tentoonspreidt. Het is bizar hoe poenerig het allemaal is. Maar we hebben hier qua faciliteiten alles wat je als media kan wensen. Je valt van de ene verbazing in de andere."

Er is veel te doen om het feit dat Qatar het WK organiseert. Hoe brengt de organisatie het er tot nu toe vanaf?

"Ik heb meer het idee dat ik op de Spelen ben dan op een WK voetbal. Een international voetbaltoernooi wordt meestal verspreid over een land (of meerdere landen) gehouden. Hier zit je met tien stadions in één stad. Het is niet het WK in Qatar, maar het WK in Doha. Je gaat met de taxi of metro van stadion naar stadion. Het voordeel daarvan is dat ik (bijna) alles kan zien."

"Ze doen nog wel eens moeilijk als je filmt op straat, maar ik kan tot nu toe gewoon goed mijn werk doen. Een nare ervaring, zoals mijn collega Bas Scharwachter, heb ik nog niet gehad."

Vandaag (maandag) begint het WK voor Oranje met de groepswedstrijd tegen Senegal. Heeft bondscoach Louis van Gaal alles onder controle?

"Qatar probeert er een show van te maken, maar dat kan Louis van Gaal zelf ook heel goed. Ik zat gisteren bij de persconferentie: de bondscoach van Senegal gaf op elke vraag hetzelfde brave antwoord, maar daarna kwam de grote Van Gaal-show. Hij gaf de internationale media les over voetbal en nog veel meer. Van Gaal is natuurlijk bezig aan zijn laatste klus. Hij wil goed presteren, maar ook nog een keer volop genieten."

Van Gaal is zijn eigen afscheidstour aan het organiseren en uitvoeren?

"Het is echt de grote Van Gaal-show. Ik probeer nog wel eens een kritische vraag te stellen, maar internationale journalisten wilden na afloop van de persconferentie een selfie met hem. Dat heb ik nergens anders gezien."

"Het leek een saai toernooi te worden, want we wisten de opstelling eigenlijk maanden van tevoren al. Maar Van Gaal weet altijd te verrassen. Nu maakt hij misschien wel de bijzonderste beslissing in de Nederlandse WK-historie door opeens voor Andries Noppert als eerste doelman te kiezen. Die gaat daardoor op een WK zijn debuut voor Oranje maken. Met Louis van Gaal gebeurt altijd wat."

Over Noppert gesproken: jij sprak met hem voordat bekend werd dat hij (waarschijnlijk) zal keepen tegen Senegal. Had je daar een voorgevoel over?

"Je vraagt spelers aan die je wil spreken. Dan kan je voor een grote naam gaan, maar dan zitten er veel andere journalisten bij. Dan zit je bijvoorbeeld met zijn vijven tegelijk bij Frenkie de Jong of Daley Blind. Ik gokte op Andries Noppert. Omdat hij goed uit zijn woorden komt, maar ook omdat hij een mooi verhaal heeft. Dat hij dan ook gaat keepen tegen Senegal, komt dan natuurlijk goed uit."

"Het is altijd een kwestie van aanvoelen. Als Teun Koopmeiners zo meteen een hattrick maakt tegen Senegal, wil iedereen opeens met hem praten natuurlijk."

Rypke had alle tijd om met Oranje-doelman Andries Noppert te praten.

Hoe is het om de bondscoach en spelers te spreken tijdens het toernooi?

"We kunnen helaas niet een-op-een spreken met Van Gaal. Hij geeft elke dag voor een wedstrijd van Oranje een persconferentie. Het nadeel is dat er ook veel internationale media bij is. Die stellen allemaal dezelfde vraag, maar dan in andere talen: wie denk je dat er wereldkampioen wordt, en wat vind je van dit land en dat land?"

"Af en toe kunnen we ook met spelers praten. Er ligt een coronastest klaar in het hotel, en als die negatief is kun je gewoon aan tafel met de spelers. Er zijn wel coronaregels, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dat zag je ook bij de ontmoeting tussen de Oranjespelers en de arbeidsmigranten. Er wordt gewoon geknuffeld en samen op de foto gegaan. Mensen die voor de organisatie werken hebben een mondkapje op, maar het zijn verder papieren protocollen."

"Dat maakt het wel makkelijker om mijn werk te doen. Ik zit liever met Andries Noppert aan tafel te keuvelen dan dat het via een videoverbinding moet. Dat leidt tot een beter gesprek en dus een beter artikel. Dat is heel anders dan bij het EK vorig jaar, of de Spelen in China eerder dit jaar. Dit is weer genieten, het is weer terug naar normaal."

Internationale journalisten wilden na de persconferentie op de foto met Louis van Gaal.

Verslaggever Rypke Bakker

Heb je ook tijd en gelegenheid om bij andere landen te kijken?

"Ik ben er in principe puur voor Oranje, maar probeer elke dag ook een andere wedstrijd mee te pakken. Morgen ben ik bij de Fransen, daarna bij de Belgen. Dan kan ik ook vragen stellen. Dat is fijn, want Nederlanders zijn ook wel benieuwd naar hoe onze buurlanden ervoor staan. Maar als je bij Argentinië tussen zestig andere journalisten zit, weet je dat het onmogelijk wordt om een vraag aan Lionel Messi te stellen."

Het Nederlands elftal is na acht jaar weer actief op een WK. Leeft dat ook voor journalisten?

"De laatste keer dat Nederland op een WK speelde, was in 2014 in Brazilië. Een nieuwe generatie gaat nu kennismaken met het Nederlands elftal op een WK. Voor mij is het de eerste keer dat ik er als verslaggever bij ben op een WK. Het is een prachtige dag voor het Nederlandse voetbal en ook voor ons als sportjournalisten."

