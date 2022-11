Opnames Top 2000-quiz met Matthijs van Nieuwkerk nog niet hervat

De opnames van de Top 2000 Quiz met Matthijs van Nieuwkerk zijn nog niet hervat, vertelt een woordvoerder van de NTR aan NU.nl. De omroep besloot zaterdag de opnames stil te leggen nadat er berichten naar buiten waren gekomen over grensoverschrijdend gedrag dat de presentator vertoonde in zijn periode bij De Wereld Draait Door.

De opnames zouden afgelopen vrijdag en zaterdag plaatsvinden. In eerste instantie zouden de opnames van de quiz zaterdag doorgaan, maar de NTR kwam daar snel op terug. Na het verschijnen van het Volkskrant-artikel en de dynamiek die dat losmaakte, constateerde de omroep dat zaterdag "niet de aangewezen dag was om een feestelijke quiz op te nemen".

Het is nog niet bekend wanneer er een knoop wordt doorgehakt over het inhalen van de tweede opnamedag.

De muziekquiz wordt jaarlijks uitgezonden in december, in aanloop naar de Top 2000 op NPO Radio 2 die van start gaat op Eerste Kerstdag. In het programma nemen bekende Nederlanders het in duo's tegen elkaar op, onder leiding van Van Nieuwkerk.