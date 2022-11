Bijna 2,2 miljoen mensen kijken naar openingswedstrijd WK in Qatar

Delen via E-mail

Naar het openingsduel tussen Qatar en Ecuador keken zondagmiddag via NPO1 bijna 2,2 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het WK voetbal is zondag van start gegaan.

Op het NOS Journaal van 20.00 uur na was de voetbalwedstrijd veruit het meest bekeken programma van de dag (2.505.000 kijkers). De openingswedstrijd van het EK in 2021 trok ongeveer evenveel kijkers: 2,3 miljoen. Op de aftrap van het vorige WK in 2018 stemden iets minder dan 1,1 miljoen mensen af.