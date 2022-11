BNNVARA twijfelt aan spijtbetuiging Van Nieuwkerk en gaat met hem in gesprek

Omroep BNNVARA twijfelt aan de oprechtheid van de excuses van presentator Matthijs van Nieuwkerk voor het grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Dit schrijft de Volkskrant . De toekomstige samenwerking tussen de omroep en de 62-jarige presentator van programma's als Chansons lijkt onzeker.

BNNVARA ging ervan uit dat Van Nieuwkerk meteen zou erkennen dat hij achter de schermen van De Wereld Draait Door over grenzen is gegaan. Die bekentenis had hij namelijk intern al gedaan, volgens de omroep. Ook heeft de presentator toegegeven dat nooit meer een angstcultuur mag ontstaan.

Op basis van een allereerste conceptverklaring van de presentator had de omroep verwacht dat hij spijt zou betuigen.

Geen spijt in eerst verstuurde versie

Maar in de verklaring die de presentator vrijdagochtend naar de Volkskrant stuurde, ontbrak het aan spijt en haalde de presentator uit naar twee oud-collega's. Ook ging hij niet in op de tientallen mensen die ziek werden van het grensoverschrijdende gedrag en toonde hij weinig zelfreflectie.

Na onvrede van BNNVARA verstuurde Van Nieuwkerk een nieuwe verklaring naar de Volkskrant. Hierin toonde hij meer berouw. Maar de omroep twijfelt aan die spijtbetuiging. "Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement, aangezien deze tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement", aldus BNNVARA in reactie op vragen van de Volkskrant.

De omroep gaat binnenkort met Van Nieuwkerk in gesprek. Het is niet duidelijk of de samenwerking met BNNVARA in gevaar is. De omroep wil daar niet op vooruitlopen.

NPO gaat "snel en grondig" onderzoek doen

Op aandringen van het kabinet gaat de publieke omroep NPO "snel en grondig" onderzoek doen naar het grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de succesvolle talkshow De Wereld Draait Door. Onduidelijk is nog wat de opzet en reikwijdte van het onderzoek zijn.

