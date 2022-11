NPO-voorzitter over angstcultuur DWDD: 'Hoe heeft dat kunnen gebeuren?'

De voorzitter van de NPO, Frederieke Leeflang, is geschrokken van een artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door (DWDD). Dat zegt ze zaterdag in Nieuwsuur. "Vijftien jaar lang een succesvol programma. Wellicht ook vijftien jaar lang deze toestanden. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Waarom is er niks gedaan met de signalen die werden gegeven?".

De Volkskrant publiceerde vrijdag een verhaal over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij DWDD. Jarenlang heerste er een angstcultuur, mede door het gedrag van presentator Van Nieuwkerk. Hij zou medewerkers hebben uitgescholden, geïntimideerd en vernederd, waardoor er tientallen ziek zijn geworden.

NPO-voorzitter Leeflang liet eerder op zaterdag weten dat de kwestie bij DWDD onderzocht wordt. Het is nog onduidelijk hoe dat onderzoek er precies uit gaat zien. Ook moet er "op korte termijn" een actieplan komen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt.

"Ik denk juist in dit soort situaties dat je altijd moet kijken naar meerdere kanten, daarom is onderzoek van belang. Je kijkt niet alleen naar wat er met de betrokken medewerkers is gebeurd, maar ook: hoe heeft het zover kunnen komen dat een presentator dit gedrag heeft kunnen vertonen", aldus Leeflang in Nieuwsuur.

Nog geen signalen van wangedrag bij andere programma's

Leeflang liet ook weten dat de NPO "op dit moment" nog geen signalen heeft gekregen van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma's van de publieke omroep. "En ik zou het ook echt heel naar vinden als dat wel zo is. Ik hoop ook dat als dat wel zo zou zijn het de komende periode naar boven komt."

Bij de NPO is eerder dit jaar onderzocht of er genoeg vertrouwenspersonen zijn. Aanleiding daarvoor was een aflevering van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. "Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf de vraag heb gesteld: hoe kan dit? Daar moet een antwoord op komen."

