Staatssecretaris wil actieplan van NPO na berichten over grensoverschrijdend gedrag

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) verwacht van de NPO een actieplan waarmee grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Dat zegt de bewindsvrouw na berichten over grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en de onveilige werkomgeving bij het programma De Wereld Draait Door.

De Volkskrant publiceerde vrijdagavond een artikel over het grensoverschrijdende gedrag van Van Nieuwkerk. De krant sprak ruim vijftig voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door. Zij vertelden over "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen". Tientallen werknemers kwamen door de werkomstandigheden ziek thuis te zitten.

"Ik heb de voorzitter van de NPO gevraagd om grondig uit te zoeken wat hier is gebeurd", zegt Uslu.

Ze noemt het beeld dat in het artikel wordt geschetst "heel heftig". De staatssecretaris heeft er ook geen boodschap aan dat het gedrag werd verdedigd door te wijzen op de hoge kijkcijfers en de culturele invloed van het programma. "Succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag."

BNNVARA liet vrijdag weten het gesprek aan te gaan met Van Nieuwkerk. "We moeten eerst kijken hoe die gesprekken gaan verlopen", zegt een woordvoerder. Over Van Nieuwkerks rol bij de omroep en in de programma's van de omroep wil BNNVARA zaterdag nog geen uitspraken doen.