NPO komt met actieplan na berichten over grensoverschrijdend gedrag

De NPO gaat met alle omroepen om de tafel om te praten over een actieplan waarmee grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wilde zo'n actieplan vanwege berichten over grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en de onveilige werkomgeving bij het programma De Wereld Draait Door.

De Volkskrant publiceerde vrijdagavond een artikel over het grensoverschrijdende gedrag van Van Nieuwkerk. De krant sprak ruim vijftig voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door. Zij vertelden over "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen". Tientallen werknemers kwamen door de werkomstandigheden ziek thuis te zitten.

"Ik heb de voorzitter van de NPO gevraagd om grondig uit te zoeken wat hier is gebeurd", zegt Uslu. Ze noemt het beeld dat in het artikel wordt geschetst "heel heftig". De staatssecretaris heeft er ook geen boodschap aan dat het gedrag werd verdedigd door te wijzen op de hoge kijkcijfers en de culturele invloed van het programma. "Succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag."

De NPO laat zaterdagmiddag weten met Uslu te hebben gesproken over de berichten. Op korte termijn gaat de NPO met alle omroepen om de tafel om een actieplan op te stellen. Dat plan moet ervoor zorgen "dat er te allen tijde sprake is van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van de publieke omroep", laat de NPO weten in een persbericht.

Volgens voorzitter Frederieke Leeflang zijn ze bij de NPO "allemaal enorm geschrokken" van de berichten. "Dit had nooit mogen gebeuren."

BNNVARA wil nog niets zeggen over toekomst Van Nieuwkerk

BNNVARA liet vrijdag weten het gesprek aan te gaan met Van Nieuwkerk. "We moeten eerst kijken hoe die gesprekken gaan verlopen", zegt een woordvoerder. Over Van Nieuwkerks rol bij de omroep en in de programma's van de omroep wil BNNVARA zaterdag nog geen uitspraken doen.

Eerder op zaterdag werd duidelijk dat de NTR de opnames van de Top 2000 Quiz tijdelijk heeft stilgelegd. Die quiz wordt gepresenteerd door Van Nieuwkerk en zou in december op televisie komen.

Er stonden zaterdag opnames op de planning, maar de NTR heeft die in overleg met de NPO geschrapt omdat de omroep "na het verschijnen van het Volkskrant-artikel en de dynamiek die dat losmaakt" heeft geconstateerd dat het "niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen".

