Top 2000 Quiz-opnames gaan niet door na artikel over gedrag Van Nieuwkerk

De opnames voor de Top 2000 Quiz gaan zaterdag niet door. Dat besluit heeft de NTR genomen nadat er berichten naar buiten waren gekomen over grensoverschrijdend gedrag dat presentator Matthijs van Nieuwkerk vertoonde in zijn periode bij De Wereld Draait Door.

De NTR zei in eerste instantie dat de opnames van zaterdag zouden doorgaan. Het team van het programma zei zich "niet te herkennen" in het gedrag van de presentator zoals dat in het artikel van de Volkskrant wordt beschreven.

Van dat besluit komt de NTR nu terug, omdat de omroep "na het verschijnen van het Volkskrant-artikel en de dynamiek die dat losmaakt" heeft geconstateerd dat zaterdag "niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen". Het besluit om de opnames niet door te laten gaan is volgens de NTR samen met Van Nieuwkerk en de NPO genomen.

Wat de consequenties zijn voor de rest van de uitzendingen van de Top 2000-programma's is nog niet zeker, zegt de NTR-woordvoerder. "Het artikel is gisteravond verschenen, over eventuele gevolgen zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen." De Top 2000-programma's worden in december uitgezonden.