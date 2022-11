Volkskrant: Jarenlang grensoverschrijdend gedrag DWDD, veel medewerkers ziek

Er heeft volgens de Volkskrant jarenlang grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden achter de schermen van de populaire talkshow De Wereld Draait Door. Uit het onderzoek van de krant blijkt dat tientallen medewerkers daardoor ziek werden.

Het dagblad sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers van DWDD. De VARA en later BNNVARA werd meerdere keren gewaarschuwd voor de ongezonde werksfeer op de redactievloer van het programma. De omroep greep nooit in.

Er zou tussen 2005 en 2020 - de jaren dat het programma op tv was - een angstcultuur hebben geheerst. Dat werd mede veroorzaakt door extreme woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Volgens de krant zijn vele medewerkers door hem toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.

Eindredacteuren zouden hier ook aan mee hebben gewerkt. Het zorgde voor veel stress en een onveiligheidsgevoel op de redactievloer.

Veel medewerkers kregen burn-outs, ernstige psychische klachten, angst- en paniekaanvallen, of raakten op andere manieren beschadigd. Sommigen hebben er tot op de dag van vandaag last van.

BNNVARA geeft grensoverschrijdend gedrag toe

De huidige directie van BNNVARA geeft toe dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. "De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag en de cultuur op de redactie aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega's die dit aangaat."

De directie heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen "zeer indringende" gesprekken gevoerd met de 62-jarige presentator. Daarin zou Van Nieuwkerk erkend hebben dat hij grenzen over is gegaan op de vloer van het programma, dat hij van 2005 tot en met 2020 presenteerde.

In een uitgebreide reactie gaat BNNVARA verder in op het onderzoek van De Volkskrant. "De cultuur op de redactie was duidelijk te veel gericht op het eindresultaat en te weinig op het proces van samenwerken. Maar de druk om een mooi programma te maken mag nooit ten koste gaan van onze medewerkers."

BNNVARA gaat ook in op het gedrag van Van Nieuwkerk en de eindredactie. De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat."

Presentator Van Nieuwkerk heeft spijt

Van Nieuwkerk zelf zegt "enorme" spijt te hebben dat hij destijds niet iedereen een veilig en prettig gevoel heeft kunnen geven.

Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt ook dat Van Nieuwkerk bij opnames van het programma Chansons! wederom een grens over is gegaan. Een medewerker gaf na een woede-uitbarsting van de presentator aan zich grensoverschrijdend bejegend te hebben gevoeld.

BNNVARA stelt vooralsnog geen onafhankelijk onderzoek in. Wel roept de omroep (oud-)medewerkers op hun verhaal te delen.

Eerder

Aanbevolen artikelen