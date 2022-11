Toppers over omstreden Jumbo-spot: 'Moesten ons erbij neerleggen'

De Toppers hebben niets te zeggen gehad over de omstreden WK-commercial van de Jumbo. Volgens de groep heeft de supermarktketen alles besloten. "En wij hebben ons erbij neer moeten leggen", zei René Froger donderdag tegen het ANP aan de vooravond van een nieuwe reeks Toppers-concerten in de Johan Cruijff ArenA.

Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joling konden daar weinig aan toevoegen. "We kunnen het er niet over hebben, want het ligt buiten onze handen", stelde Van der Boom. Joling: "Het is niet onze beslissing geweest." Op de vraag wat ze uiteindelijk van het eindresultaat vonden, wilde het kwartet geen antwoord geven.

In de reclame, die begin deze maand kort op televisie te zien was, was een stel polonaise lopende bouwvakkers te zien. Dat ligt gevoelig, want het toernooi in Qatar is juist omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders die de stadions en hotels moesten bouwen.

De Toppers figureerden niet in dat deel van de commercial. Zij waren alleen zingend te zien in het magazijn van een Jumbo-filiaal. Rapper Donnie liep vervolgens voorop in de polonaise over een bouwterrein.

Jumbo besloot na een dag al de reclamespot van de buis te halen nadat er op sociale media grote ophef was ontstaan.

