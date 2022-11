ACM adviseert: nog maar drie FM-frequenties voor Talpa

Bij een nieuwe verdeling van FM-vergunningen voor radio mag een bedrijf maximaal drie commerciële FM-frequenties hebben. Dat adviseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Talpa Network heeft er momenteel vier voor Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

De concurrentiewaakhond wil op die manier voorkomen dat een of twee partijen de markt kunnen domineren. Er blijft zo genoeg concurrentie op de radioluister- en radioadvertentiemarkt, staat donderdag in een advies van ACM.



Het ministerie van EZK organiseert in 2023 de frequentieveiling voor negen landelijke commerciële (FM)-radiovergunningen. Bedrijven kunnen intekenen als ze zo'n radiofrequentie willen kopen en daarop een radiozender willen starten of voortzetten. Talpa Network (eigenaar van onder andere Radio 538 en Radio 10) ziet dat helemaal niet zitten en spande samen met BNR en 100%NL een hoger beroep aan. De uitspraak daarover is 13 december.



De ACM adviseert ondertussen het ministerie van EZK over de veilingvoorwaarden die invloed hebben op de concurrentie op de radio- en advertentiemarkt. De ACM gaat er vanuit dat er bij de veiling twee van de negen zenders zogenaamde 'geclausuleerde themazenders' zijn: nieuws- en actualiteiten en Nederlandse muziek.