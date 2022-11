Danny de Munk keert binnenkort niet terug bij RTL of Talpa

Een terugkeer van Danny de Munk bij programma's van RTL is "op dit moment nog niet aan de orde". Dat laat een woordvoerder van de zender donderdag weten. Woensdag werd bekend dat de zanger en televisiepersoonlijkheid wegens een gebrek aan bewijs niet wordt vervolgd voor een mogelijk zedenmisdrijf.

De zender zegt dat De Munk in de toekomst weer welkom is, ook al zijn er nu nog geen concrete plannen.

Na de beschuldigingen besloot RTL de samenwerking met de zanger op te schorten. De Munk zou te zien zijn in het nieuwe seizoen van het RTL-programma I Can See Your Voice. Hij had al een paar jaar een vaste rol als panellid in de show.