Danny de Munk is welkom, maar RTL heeft nog geen programma voor hem

Acteur, zanger, jurylid en presentator Danny de Munk is "in de toekomst weer welkom" in de programma's van RTL. Dat laat de zender donderdag weten, nadat woensdag bekend werd dat De Munk niet wordt vervolgd voor verkrachting. Op dit moment heeft RTL echter geen concrete plannen voor shows of talentenjachten met de 52-jarige De Munk.

"Op dit moment is dit niet aan de orde, dus daar kunnen we niks concreets over zeggen. Maar Danny is in de toekomst welkom in onze programma's", aldus een woordvoerder.

Advocaat Royce de Vries liet woensdag weten dat De Munk niet wordt vervolgd wegens verkrachting. Wegens het gebrek aan bewijs is het onderzoek vroegtijdig beëindigd.

In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo'n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd weersproken.

RTL schortte samenwerking met zanger op

Na de beschuldigingen besloot RTL de samenwerking met de zanger op te schorten. De Munk zou te zien zijn in het nieuwe seizoen van het RTL-programma I Can See Your Voice. Hij had al een paar jaar een vaste rol als panellid in de show.

RTL zegt dat nog niet zeker is of er een nieuw seizoen van het succesprogramma komt. "Er wordt nog volop nagedacht over de programmering van volgend jaar", zegt de woordvoerder.

Geen nieuw seizoen Hollandse Nieuwe

Ook Talpa Network heeft vooralsnog geen plannen voor een nieuw programma met De Munk. "Er is op dit moment geen sprake van een nieuw seizoen van het programma De Hollandse Nieuwe", laat een woordvoerder donderdag weten.

In de talentenjacht werd gezocht naar een nieuwe volkszanger. De Munk zat samen met Jeroen van der Boom, Samantha Steenwijk en René Froger in de jury. SBS6 zond de serie ondanks de beschuldigingen tegen De Munk afgelopen zomer uit.

