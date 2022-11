Jinek neemt maatregelen na incident, Vandaag Inside reageert met stripper

De makers van de RTL-talkshow Jinek hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat de uitzendingen in de toekomst opnieuw worden verstoord. Dat zei presentatrice Eva Jinek woensdag aan het begin van de uitzending. Bij Vandaag Inside op SBS6 werd met een knipoog gereageerd op de incidenten bij de talkshow op RTL 4.

"Dit programma is opgericht om aandacht te geven aan maatschappelijke discussies en ik vind het heel belangrijk om dat in een live-uitzending te doen met publiek erbij. Maar niet op deze manier", aldus Jinek.

Daarmee doelde de presentatrice op het incident van dinsdag. Toen kwamen twee Qatar-actievoerders uit het publiek en begonnen ze te schreeuwen. Het was al het derde ongeplande moment in korte tijd.

Ze vindt dat het nooit meer mag gebeuren. "Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat in deze studio gebeurt. Deze incidenten zijn voor ons dan ook een les. Wat wij tot nu toe geregeld hadden was blijkbaar niet genoeg. We hebben de maatregelen aangepast. Wij hopen oprecht dat dit nooit meer gebeurd."

Eerder lieten RTL en producent PilotStudio ook al weten te balen van de incidenten. Of er extra maatregelen worden genomen om zulke voorvallen in de nabije toekomst te voorkomen, werd niet gezegd.

Bij Vandaag Inside vond woensdagavond ook een 'incident' plaats, maar presentator Wilfred Genee bevestigde dat het voorval in scène was gezet. Een vrouw die enkel gekleed was in lingerie verstoorde korte tijd de uitzending.