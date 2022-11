Jinek neemt maatregelen na derde incident in korte tijd: 'Was een les'

Delen via E-mail

De makers van de RTL-talkshow Jinek hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat de uitzendingen in de toekomst opnieuw worden verstoord. Dat zei presentatrice Eva Jinek woensdag aan het begin van de uitzending.

"Dit programma is opgericht om aandacht te geven aan maatschappelijke discussies en ik vind het heel belangrijk om dat in een live-uitzending te doen met publiek erbij. Maar niet op deze manier", zei Jinek.

Daarmee doelde de presentatrice op het incident van dinsdag. Toen onderbroken twee mensen uit het publiek de uitzending om tegen het WK voetbal in Qatar te demonstreren. Het was al het derde ongeplande moment in korte tijd.