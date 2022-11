John van den Heuvel voorlopig niet meer naar talkshows om incident bij Jinek

John van den Heuvel schuift voorlopig niet meer aan bij televisietalkshows. Aanleiding is het incident dinsdagavond in Jinek waarbij mensen die demonstreerden tegen Qatar de uitzending verstoorden door op te staan en te schreeuwen. De misdaadjournalist, die permanente beveiliging heeft, was dinsdag te gast en is hevig geschrokken.

"Vooropgesteld, ik was al weg op het moment dat het gebeurde. Afgesproken was dat ik alleen aan tafel zat op het moment dat mijn onderwerp werd besproken. Maar deze jongens zaten toen al in het publiek, op enkele meters afstand", verklaart Van den Heuvel tegen De Telegraaf, de krant waarvoor hij werkt.

"Nu was het onschuldig wat ze deden. Maar als zij zo makkelijk erin slagen iets te doen, kunnen kwaadwillende personen dat ook."

Van den Heuvel was dan ook "not amused". "Mijn beveiligers ook niet, en ik heb dat ook laten weten. Overigens is het voor andere prominente gasten, zoals ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, cruciaal dat de beveiliging optimaal is."

Derde incident in paar weken tijd

RTL liet eerder op woensdag weten te balen van het incident, het derde al in een paar weken tijd. Een klimaatactivist lijmde zich eind oktober vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens inviel voor Jinek. Enkele dagen erna liepen Oranjesupporters boos weg tijdens een uitzending, die ook over het WK in Qatar ging.

"Wij vinden het als programma ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over Qatar of het klimaat. Maar wij vinden wel dat die onderwerpen aan tafel moeten worden besproken op een nette manier", aldus de makers. "Helaas is er nu al een aantal keer misbruik gemaakt van onze gastvrijheid en dat betreuren we."

Volgens Van den Heuvel, die toevalligerwijs in de uitzending sprak over zijn beveiliging, moeten de studio's de beveiliging flink opschroeven. "Alleen met een handscanner mensen controleren, zoals nu vooral gebeurt, is simpelweg niet voldoende. Dan heb je waarschijnlijk echt detectiepoortjes nodig. De andere oplossing is geen publiek meer toelaten."

Eerder

Aanbevolen artikelen