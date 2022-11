Eerste indrukken van NU.nl in Qatar: 'Ze lijken er hier nog niet klaar voor'

Camerajournalist Bas Scharwachter en verslaggever Rypke Bakker zijn voor NU.nl in Qatar om verslag te doen van het WK voetbal. We bellen ze tijdens het toernooi meerdere keren om te vragen hoe het daar gaat. De Qatarese autoriteiten maakten geen goede eerste indruk op Bas.

Hij moest woensdag het vliegveld van hoofdstad Doha namelijk verlaten zonder zijn cameraspullen. "Journalisten die professionele opnameapparatuur naar een land buiten de Europese Unie meenemen, hebben daar een internationaal douanedocument voor nodig", legt Bas uit. "Om Qatar binnen te komen, heb je een formulier nodig waarop je aangeeft wat je meeneemt aan camera's, microfoons en ander materiaal in je bagage."

"Dat formulier heb ik netjes en op tijd ingevuld, maar ik heb daar geen bevestiging van ontvangen voor mijn vertrek. Terwijl dat wel de bedoeling is. Omdat ik geen een bevestiging had, werd mijn handbagage met apparatuur na aankomst op het vliegveld in Doha ingenomen ter controle."

Qatar lijkt drukte onderschat te hebben

En Bas is niet de enige journalist die dit overkwam. "De ruimte waarin ik mijn handbagage moest achterlaten, lag vol met tassen van collega's uit verschillende landen." Er lag nog een stapel van vijfduizend formulieren van journalisten die behandeld moeten worden, begreep hij.

Dat lijkt tot dusver typerend voor de situatie in Qatar: een land dat een mega-evenement moet organiseren, maar lijkt te hebben onderschat wat daarbij komt kijken. Daarnaast kampen ze ook in Qatar met een personeelstekort.

Bas merkte het ook in zijn hotel, toen hij zocht naar het restaurant om te ontbijten: dat deel van het hotel is nog niet af. "Misschien volgende week wel, zeiden ze bij de receptie." In zijn kamer aangekomen, bleek de wifi niet te werken. "Ik heb uitgelegd dat goede wifi cruciaal is voor mijn werk als journalist." Als goedmakertje kreeg hij een upgrade naar een grotere kamer met redelijk werkende wifi.

In Doha ademt alles de WK-sfeer.

Mediacenter voor de pers is wel goed geregeld

Gelukkig is zeker niet alles slecht georganiseerd. Zo is bijvoorbeeld het zogeheten mediacenter wel goed geregeld. Een gigantische ruimte voor de pers met goed werkende wifi en comfortabele werkplekken. "Daar kunnen we rustig werken en eten."

"In de tussentijd heb ik Doha een beetje verkend. Ook buiten valt het op dat er overal hard gewerkt wordt om alles af te krijgen. Er worden nog stukjes stoep gelegd, heggen gesnoeid en stoplichten gerepareerd."

"In Doha zijn de gebouwen van binnen en buiten mooi versierd met WK-banners, maar bij de bevolking lijkt het WK totaal niet te leven. Dat is wel jammer. Maar misschien komt dat nog, zodra de voetbalsupporters arriveren."

Op donderdagochtend is Bas weer herenigd met zijn cameraspullen.

Na 36 uur cameraspullen terug

Donderdagochtend kwam het verlossende woord: 36 uur na aankomst mocht Bas zijn spullen komen ophalen op het vliegveld. "Ik ben opgelucht dat ik mijn cameraspullen weer terug heb. Ik heb mijn telefoon bij me, dus ik had daarmee kunnen filmen als het nodig was. Maar dat is niet ideaal."

Donderdag had de Oranjeselectie een ontmoeting met twintig arbeidsmigranten. Vrijdag en zondag zijn er persmomenten en openbare trainingen. "Daar zijn wij ook bij aanwezig."

De training van zaterdag is besloten, vermoedelijk omdat bondscoach Louis van Gaal niet te veel prijs wil geven. Zondag wordt het WK geopend met een duel tussen gastland Qatar en Ecuador. Een dag later is Oranje aan de beurt. Om 17.00 uur (Nederlandse tijd) is Senegal de tegenstander.

