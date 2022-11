Actievoerders in talkshows zijn geen reden om de studio op slot te doen

De studio van Jinek is binnen korte tijd drie keer verrast door een protestactie vanuit het publiek of door de gasten. Maar dat is geen reden om de studio op slot te gooien, blijkt uit een rondgang langs verschillende zenders en omroepen.

RTL laat in een reactie aan NU.nl weten het "ontzettend belangrijk" te vinden om "aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies". "Wij vinden wel dat die onderwerpen op een nette manier aan tafel moeten worden besproken. Helaas is er nu al een aantal keer misbruik gemaakt van onze gastvrijheid en dat betreuren we."

Zo ook dinsdagavond: twee mannen in het publiek stonden op en gingen naast presentatrice Eva Jinek staan. "Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!", riepen de in gele hesjes gehulde actievoerders.

Sommige mensen beweren dat de acties in scène zijn gezet. Maar dat is onzin, benadrukt RTL. "Daar zouden we als programma nooit aan meewerken en dat hebben we in het verleden ook nooit gedaan." Veiligheid heeft volgens RTL de hoogste prioriteit. Jinek zal in haar uitzending vanavond kort terugkomen op de actie van de twee mannen.

Vastlijmen aan de tafel

De daad van de twee Qatar-actievoerders was de derde spontane publieksactie sinds korte tijd. Een paar weken geleden was het (kijkers)publiek van Jinek, dit keer gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, ook al verrast.

Jelle de Graaf, een klimaatactivist die aan tafel zat als gast, sprong ineens op en lijmde zichzelf vast aan de tafel. Dat deed hij in navolging van andere Europese activisten die zich de afgelopen tijd ergens aan vastplakten om klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending, die toen over het WK voetbal in Qatar ging.

Talkshows worden dus vaker gebruikt om maatschappelijke onderwerpen op tafel te brengen - soms letterlijk. In deze drie gevallen waren de acties van onschuldige aard. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat mensen op ideeën worden gebracht en misschien een actie willen uitvoeren die de veiligheid van de aanwezigen in de studio in gevaar kan brengen.

'Als het niet overwaait, hebben we een probleem'

Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa, hoopt dat deze 'trend' weer overwaait. "En als dat niet gebeurt, dan hebben we een probleem", zei hij dinsdagochtend in het radioprogramma Spraakmakers.

Bij de studio waar het BNNVARA-programma Khalid & Sophie wordt opgenomen, staat beveiliging aan de deur, laat een woordvoerder weten. Daarnaast hanteert het programma "per uitzending passende beveiligingsmaatregelen".

Römer wil op dit moment in elk geval niet de studio's op slot gooien of iedereen controleren. "Je wilt niet dat straks elk publiek door een poortje moet voor een screening. Dat zou een rare toestand worden."

