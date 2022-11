Radio Veronica krijgt boete voor te veel gepraat en tekent bezwaar aan

Radio Veronica heeft een boete gekregen omdat de dj's te veel praten en niet genoeg muziek uitzenden. Eigenaar Talpa heeft bezwaar aangetekend tegen de dwangsom van maximaal 60.000 euro per maand.

Radio Veronica heeft sinds 2003 een zogenaamde geclausuleerde vergunning. Op grond daarvan moet het radiostation elke dag tussen 7.00 en 19.00 uur 85 procent van de tijd muziek uitzenden.

Het Agentschap Telecom, dat de vergunningen uitgeeft, concludeert dat Radio Veronica zich daar niet aan houdt. Het deed onderzoek na een klacht van KINK, dat zelf aast op een FM-frequentie bij de nieuwe verdeling van 2023.

"Veronica moet die dwangsom betalen", zegt een woordvoerder van Agentschap Telecom. In eerste instantie gaat dat nu om 60.000 euro, maar dat bedrag kan vanaf nu oplopen tot 60.000 euro per maand.

Andere radiozenders kunnen verhouding zelf bepalen

Volgens de woordvoerder heeft Veronica het percentage van 85 procent muziek zelf voorgesteld toen het destijds een FM-frequentie wilde bemachtigen. Dit is daarna in de vergunning opgenomen. "Als een zender zich niet houdt aan het percentage, leidt dat tot concurrentievervalsing met zenders als Radio 538, Qmusic en Sky Radio." Deze zenders zijn vrij in de verhouding muziek en gesproken woord.

Een woordvoerder van Talpa Network laat weten dat Radio Veronica bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen sanctie. "Volgens hun berekening komen we de regels van onze clausule niet na. We zijn het hier niet mee eens." Het Agentschap Telecom heeft de zaak nu in behandeling.

Talpa is het ook niet eens met herverdeling FM-frequenties

Talpa Network heeft eerder hoger beroep aangetekend tegen de herverdeling van de FM-frequenties voor commerciële radiozenders. De uitspraak in die zaak is op 13 december.

Het is nog niet bekend of minister van Economische Zaken Micky Adriaansens in haar plannen voor een nieuwe FM-verdeling ook weer strenge regels heeft opgenomen waaraan radiozenders zich moeten houden.

Eerder

Aanbevolen artikelen