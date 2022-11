Achter Gesloten Deuren verkozen tot beste podcast tijdens Dutch Podcast Awards

Delen via E-mail

De podcast Achter Gesloten Deuren is verkozen tot beste podcast van het jaar tijdens de Dutch Podcast Awards. De productie van het Financieele Dagblad (FD) won ook de prijs in de categorie Business.

Achter Gesloten Deuren gaat over de omstreden zakenman Gerard Sanderink, die afgelopen jaren veel in het nieuws is geweest vanwege de ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten.