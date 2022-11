Kijkers van het Sinterklaasjournaal mogen naam van nieuwe stoomboot verzinnen

Sinterklaas heeft in de recentste aflevering van het Sinterklaasjournaal een bijzondere oproep gedaan: kijkers mogen beslissen wat de naam van de nieuwe stoomboot gaat worden. De vorige stoomboot, Pakjesboot 12, is gezonken.

De goedheilig man was maandagavond te gast in het Sinterklaasjournaal. Daar vroeg hij de kijkers om ideeën voor de naam van de nieuwe stoomboot in te sturen via de website van het NTR-programma.

Ook ging Sinterklaas nog kort in op het zinken van Pakjesboot 12. "Piet de Smeerpoets dacht dat hij nog honderd jaar mee zou gaan, maar daar geloofde ik niet in", zei hij. Hij had daarom vast een nieuwe besteld bij een botenbouwer in Hellevoetsluis. Dat is ook de plaats waar de intocht van Sinterklaas afgelopen weekend plaatsvond.

Sinterklaas komt sinds 1985 bijna ieder jaar aan met de Pakjesboot 12. In enkele jaren werd daarvan afgeweken omdat het schip bijvoorbeeld te groot was. In 2001 kwam de Sint bijvoorbeeld Maastricht binnen met Pakjesboot 14. In 2012 arriveerde de goedheiligman met Stoomboot 0475 in Roermond.

