Sinterklaasintocht trekt 1,6 miljoen kijkers, bijna 2 miljoen voor Even tot hier

Ruim 1,6 miljoen mensen hebben zaterdagmiddag de intocht van Sinterklaas op televisie gezien. Dat zijn evenveel kijkers als bij de intocht in 2021. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Later op de dag trok de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Even tot hier nog meer kijkers.

Met ruim 1,92 miljoen kijkers was de satirische show van Niels van der Laan en Jeroen Woe het best bekeken programma van de avond.

Het kijkcijferrecord van de laatste aflevering van vorige seizoen, die 2,3 miljoen mensen trok, wist het duo niet te evenaren. Even tot hier won eerder dit jaar met een recordaantal stemmen de Gouden Televizier-Ring.

De grootste verrassing in de aflevering van zaterdag was de reünie van de popgroep K-otic. Vijf van de zeven oorspronkelijke leden zorgden voor een muzikaal intermezzo. Sita Vermeulen, Rachel Kramer, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong en Bart Voncken zongen een bewerking van hun doorbraaksingle Damn (I Think I Love You) over de klimaatacties van de afgelopen tijd.

Alleen Martijn Terporten en Stefan de Roon waren niet van de partij. Het laatste grote optreden van K-otic was in 2016, toen de groep optrad voor een eenmalige reünie in de toenmalige Heineken Music Hall. De zevenkoppige popgroep ontstond in 2001 en had meerdere hits. Na twee jaar ging de groep uit elkaar.

Sinterklaas trekt evenveel televisiekijkers als vorig jaar

De Sinterklaasintocht werd op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen kijkers. Dat zijn er dus evenveel als vorig jaar, maar ruim minder dan in 2020. Ruim 2,3 miljoen mensen zagen toen hoe de Sint vanwege de coronapandemie een alternatieve intocht vierde.

De goedheilig man kwam dit jaar aan in Hellevoetsluis. Het was door de coronacrisis de eerste keer in drie jaar tijd dat er publiek aanwezig was bij de intocht in Nederland. De Sint arriveerde dit keer met een privéjet. Eerder was in het Sinterklaasjournaal te zien dat de pakjesboot was gezonken.

