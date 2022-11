Journalist koopt zonder problemen boa-uniform en gaat straat op als handhaver

Een journalist van Omrop Fryslân kocht zonder problemen een volledig boa-uniform bij elkaar op Nederlandse webshops en deed zich voor als handhaver. In een video op YouTube is te zien hoe hij verschillende mensen aanspreekt op overtredingen. Officieel moet bij aanschaf van dergelijke artikelen door webshops worden gevraagd om legitimatie, maar dat gebeurde niet, schrijft Omrop Fryslân

"Ik attendeerde iemand dat hij verkeerd stond geparkeerd en die persoon verplaatste binnen enkele minuten zijn auto. Ook werd ik heel vaak aangesproken om iets te vragen. Een winkelier zette zijn reclameborden meteen binnen, toen ik zei dat ze niet op de stoep mochten staan. Het ging allemaal heel makkelijk, mensen geloven je in zo'n uniform. Er was maar één persoon die mij om een officiële ID-kaart vroeg", vertelt journalist Darshan Boerema aan de omroep.

"Het gaat om een Nederlandse webshop waar je als particulier boa-kleding kunt kopen. Via een zoekmachine kwam ik daar zomaar op uit. Weliswaar ging het om kleding zonder bedrukking, maar toch. De officiële badges heb ik via een andere webshop gekocht. Wettelijk gezien moet die site mij om legitimatie vragen, maar bij drie steekproeven gebeurde dat drie keer niet."

BOA-vakbond BOA ACP reageert geschrokken tegenover de NOS. "Het is absoluut zorgelijk dat er op deze eenvoudige wijze een boa-uniform bij elkaar kan worden gekocht, waardoor iemand zich voor kan doen als boa/handhaver", zegt een woordvoerder. "Natuurlijk weten we dat er soms delen van politie-uniformen te koop worden aangeboden op Marktplaats of AliExpress. Dat is al zorgelijk. Maar het kan natuurlijk zeker niet zo zijn dat officiële websites in Nederland dat zonder controle doen."