Chris Rock krijgt hoofdrol in eerste live-uitzending van Netflix

Chris Rock en Netflix gaan samenwerken aan de eerste live-uitzending van het streamingplatform. De comedyspecial van de Amerikaanse komiek wordt begin volgend jaar wereldwijd gelivestreamd.

"Chris Rock is een van de meest iconische en belangrijkste komische stemmen van onze generatie", zegt Robbie Praw, bij Netflix verantwoordelijk voor het comedyaanbod, in een verklaring . "We zijn dolblij dat de hele wereld dit live kan meemaken. Dit wordt een onvergetelijk moment en we zijn vereerd dat Chris de vaandeldrager is."

De 57-jarige komiek trad onlangs nog op in Nederland. Samen met collega Dave Chappelle stond hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens die Europese tour had Rock het meermaals over zijn verkeerd gevallen grap over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith, tijdens de uitreiking van de Oscars. De komiek maakte een grappig bedoelde opmerking over het kale hoofd van de actrice, die een haarziekte heeft. Will Smith was zo boos dat hij het podium opstormde en Rock een klap gaf. De acteur bood later zijn excuses aan.