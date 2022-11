Jurylid Britain's Got Talent geeft toe ongepaste opmerkingen te hebben gemaakt

David Walliams heeft toegegeven dat hij "respectloze opmerkingen" over twee kandidaten van Britain's Got Talent heeft gemaakt, meldt The Guardian . In uitgelekte opnames is te horen dat het jurylid in 2020 tijdens een onderbreking denigrerende en seksueel getinte opmerkingen over de deelnemers maakt.

"Ze is zo'n saai meisje dat je tegenkomt in de kroeg en dat dan denkt dat je met haar naar bed wilt, terwijl dat niet zo is", zei hij over een van de kandidaten van het bekende tv-programma.

Walliams, die kinderboeken schrijft en in het Verenigd Koninkrijk een bekend gezicht is, heeft zijn excuses aangeboden. "Het was nooit de bedoeling dat deze opmerkingen zouden worden gedeeld. Dit waren privégesprekken met vrienden. Toch spijt het me ontzettend", benadrukt het jurylid.

Het jurylid maakte de opmerkingen tussen de audities door, maar de microfoons van de juryleden stonden nog aan.

De makers van het programma vinden de opmerkingen ongepast. Ook laten ze weten Walliams te hebben aangesproken op zijn gedrag.

Walliams is sinds 2012 betrokken bij Britain's Got Talent.

