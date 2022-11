Tim den Besten interviewt de koning: 'Hij maakte zelfs grapjes'

Koning Willem-Alexander geeft maar zelden interviews. Voor Timmyland, het nieuwe programma van Tim den Besten, maakte hij een uitzondering. In gesprek met NU.nl vertelt de presentator dat het niet makkelijk was om de koning te strikken voor een een-op-eengesprek.

"Ik dacht eerst: dat gaat nooit lukken", vertelt Den Besten. "Maar het is een kinderprogramma over democratie: áls je als koning ergens aan meedoet, dan is het aan dit programma, toch?" Na lange tijd ontving de regisseur van Timmyland het verlossende belletje van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): Den Besten en zijn team mochten langskomen. "Kort daarna werd ik gebeld dat het definitief doorging. Ik dacht gelijk: wat gaan we ervan maken?"

Het gesprek, te zien in de eerste aflevering, gaat vooral over het werk van de koning en de democratie. "Maar als we ook zijn privéleven mochten bevragen, had ik nog wel duizend vragen gehad. Waarom ze bijvoorbeeld in coronatijd op vakantie zijn gegaan, terwijl heel Nederland het land niet uit mocht."

Het idee voor Timmyland ontstond omdat de VPRO graag een kinderprogramma wilde maken over democratie. "We hebben veel gesproken over hoe we iets aansprekends kunnen maken over zo'n abstract en weinig sexy onderwerp. Ik ben heel blij met het resultaat. Het is een originele én grappige serie geworden."

Koning grapt over Nokia van Mark Rutte

Even terug naar de ontmoeting tussen Den Besten en de koning. In augustus mocht de presentator een bezoek brengen aan Huis ten Bosch, waar de koning woont en werkt. "De sfeer vond ik wel gespannen. Dat kwam omdat er mensen van de RVD omheen stonden. Ik was niet zenuwachtig, maar van dat gedoe werd ik wel nerveus."

Zoals bij alle interviews met de koning, moesten ook dit keer de vragen vooraf worden doorgestuurd. "Normaal doe ik alles op de bonnefooi", geeft Den Besten toe. "Nu moest ik de vragen uit mijn hoofd leren. Ik was er eentje vergeten. Toen vroeg de koning: 'Kan je niet eens je vragen onthouden?' Hallo, ik leer ze speciaal voor jou uit mijn hoofd", lacht de presentator.

Het gesprek met Willem-Alexander zelf was leuk, vertelt Den Besten. "Hij maakte zelfs grapjes. Op een gegeven moment vertelt de koning dat niet hij, maar juist de minister-president de meeste macht in Nederland heeft. Dus ik vroeg: 'Kent u hem? Kunt u me met hem in contact brengen?'"

Daarop had de koning een gevat antwoord. "'Natuurlijk,' zei Willem-Alexander, 'ik stuur wel even een sms'je naar zijn oude Nokia.'" Eerder dit jaar kwam de premier onder vuur te liggen toen naar buiten kwam dat hij jarenlang iedere dag de sms'jes van zijn oude Nokia-toestel wiste vanwege "ruimtegebrek". Den Besten: "Ik had echt verwacht dat dit eruit geknipt moest worden, maar het mocht in de eindmontage blijven."

Timmyland is vanaf 13 november iedere zondag om 19.20 uur te zien bij NPO Zapp.

