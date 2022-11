Luistercijfers radio worden per 2023 niet meer schriftelijk gemeten, maar digitaal

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) houdt het luistergedrag van consumenten vanaf 1 januari 2023 digitaal bij, heeft de stichting woensdag bekendgemaakt. Deelnemers kunnen dat dan doen met een app in plaats van in een geschreven logboek.

"Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat radioluistergedrag niet altijd even bewust is. Bovendien kom je onderweg ook in aanraking met radio in bijvoorbeeld winkels of kantoorpanden. Het weekbereik van zenders ligt daarom in het nieuwe onderzoek hoger."