Modeblad Vogue klaagt rappers Drake en 21 Savage aan om albumreclame

Drake en 21 Savage hebben voor hun nieuwe album Her Loss reclame gemaakt met een nepcover van Vogue. Dat is volgens Condé Nast misleidend voor lezers van het blad en fans van de artiesten. Ze zouden kunnen denken dat juist het modeblad reclame maakt voor de cd, zegt het bedrijf.

Daarbij meldde Drake via sociale media dat hij van Vogue en hoofdredacteur Anna Wintour toestemming had gekregen om via het blad reclame te maken. Daar is niets van waar, stelt de uitgever van het tijdschrift.