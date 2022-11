Jimmy Kimmel presenteert Oscar-uitreiking voor de derde keer

Presentator Jimmy Kimmel is in 2023 voor de derde keer gastheer van de Oscar-uitreiking, zo werd maandag bekendgemaakt. De Amerikaanse komiek vervulde die rol eerder in 2017 en 2018.

"Ik ben dankbaar dat ik zo snel ben gevraagd, nadat iedereen het aanbod had afgewezen", grapt de 54-jarige Kimmel. Het is niet duidelijk wie nog meer is benaderd voor de rol van presentator bij de prestigieuze filmawards, maar volgens geruchten is Chris Rock gevraagd.

Rock werd tijdens de Oscar-uitreiking van dit jaar, die door de actrices Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes werd gepresenteerd, in het gezicht geslagen door acteur Will Smith. De klap, die volgde op een grap over de vrouw van Smith, zorgde voor veel commotie rond de ceremonie.

In september van dit jaar presenteerde Kimmel nog de uitreikingen van een andere belangrijke awardshow, de Emmy's. Tijdens die show viel een van zijn grappen niet bij iedereen in goede aarde.

Kimmel liet zich het podium op slepen als een lijk. Toen Quinta Brunson, de maker van Abbott Elementary, het podium opliep om een Emmy in ontvangst te nemen, bleef de presentator liggen. Een deel van de kijkers vond dat Kimmel het belangrijke moment van Brunson verpestte met zijn grap.

Jimmy Kimmel haalde op de uitreiking van de Emmy-awards een grap uit tijdens de ontvangstspeech van Quinta Brunson.

